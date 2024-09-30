Başakşehir-Rapid Wien Maçı Hakemleri Belli Oldu

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İstanbul Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile oynayacağı maçı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında 2 Ekim Çarşamba günü Avusturya ekibi Rapid Wien ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'nda Adam Ladeback düdük çalacak. Ladeback'ın yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joakim Östling olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda İngiliz Peter Bankes oturacak. Bankes'e AVAR olarak vatandaşı Darren England eşlik edecek. - İSTANBUL