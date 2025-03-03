Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Başakşehir, Sivasspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Başakşehir, 26. haftada Sivasspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

03.03.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Savunma arkasına atılan pasta Ba'nın hatası sonrası Manaj topla buluştu. Bu oyuncu sağ taraftan topu içeri çevirdi. Simic'in penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

76. dakikada Piatek ile duvar pası yapan Crespo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Crespo dk. 69), Kemen (Umut Güneş dk. 82), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Ömer Faruk dk. 90+3), Piatek (Hamza Güreler dk. 90+3), Figueiredo (Keny dk. 82)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Szysz, Djalo, Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Nikolic, Poungouras (Koita dk. 67), Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 73), Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic (Bekir Böke dk. 89)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Sinan Kaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) Murat Paluli, Koita (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Deniz Türüç, Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:13:57. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.