Başakşehir, Sivasspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Savunma arkasına atılan pasta Ba'nın hatası sonrası Manaj topla buluştu. Bu oyuncu sağ taraftan topu içeri çevirdi. Simic'in penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Piatek ile duvar pası yapan Crespo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Crespo dk. 69), Kemen (Umut Güneş dk. 82), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Ömer Faruk dk. 90+3), Piatek (Hamza Güreler dk. 90+3), Figueiredo (Keny dk. 82)
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Szysz, Djalo, Brnic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sivasspor: Nikolic, Poungouras (Koita dk. 67), Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 73), Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic (Bekir Böke dk. 89)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Sinan Kaya
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) Murat Paluli, Koita (Sivasspor) - İSTANBUL
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