Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

09.10.2022 11:22
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, haftaya 17 puanla girdi.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibi, son maçında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Galibiyeti bulunmayan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezası süren Mahmut Tekdemir, bu mücadelede de takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Patryk Szysz'in de forma giymesi beklenmiyor.

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Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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