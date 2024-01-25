Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: \'Figueiredo\'nun atılması bütün oyun planımızı bozdu\'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Figueiredo'nun 2'nci sarı karttan atılması bütün oyun planımızı bozdu. İkinci yarıda çok daha iyi mücadele etmeye başladık. Pozisyon da vermeye başladık. Maçı 0-0 bitirebilirdik. Futbolun güzelliği, maalesef penaltıyla maçı kaybettik" dedi.

Başakşehir Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart sonrası bütün planların bozulduğunu ifade eden Çağdaş Atan, "İlk 20 dakika çok iyi giriş yaptığımız maç oldu. 2-3 kere planladığımız geriden oyun kurarak rakibin arkasına gitmeyi yakaladık. Ama Oosterwolde ve Ferdi'nin muazzam hızları, geçişleri engelledi. Biraz top kaybı yapmaya başladık. Baskıda kaybettiğimiz toplar Fenerbahçe'ye ceza sahası içinde vuruş imkanı sağladı. Figueiredo'nun 2'nci sarı karttan atılması bütün oyun planımızı bozdu. Fenerbahçe'nin gerçekten çok kaliteli kadrosu var. Hem de ceza sahası içine etkili toplar gönderen isimler var; Tadic, Szymanski, İrfan Can. Sonradan giren oyuncular iyi oyunculardı. İkinci yarıda çok daha iyi mücadele etmeye başladık. Pozisyon da vermeye başladık. Maçı 0-0 bitirebilirdik. Futbolun güzelliği, maalesef penaltıyla maçı kaybettik. Gereksiz yere verilen fauller vardı. Sarı kartlara oyunun tansiyonun arttırırdı. Oyuncularımı üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk yarısında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA POZİSYON PENALTIYDI"

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Atan, "Batshuayi'nin pozisyonunu izlemedim. Penaltı verilebilecek pozisyonmuş. Çok hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Oyunda kalalım istiyoruz. Oyunda kalınca da B planı deniyor, onu konuşalım ama neye göre konuşalım. Çok hakemi buraya taşımak istemiyorum. Belki yönetimimiz açıklama yapabilir ama gördüğümüz kadarıyla penaltı pozisyonu penaltıydı" dedi.

"DENİZ GAYET İYİ OYUN OYNADI"

Deniz Türüç'ün karşılaşmada iyi performans gösterdiğini ifade eden 43 yaşındaki teknik adam, "Deniz, gayet iyi oyun oynadı. İlk yarı Tadic'in vücudunu kullanıp Ferdi'yi takip etmesi konusunda uyarmıştık. 1-2 kere futbolun kuralları içerisinde blokladı. Bunları yüksek motivasyon anlamı olduğunu düşünmüyorum" yorumlarında bulundu.

"SAKAT OYUNCULAR DÖNDÜĞÜNDE OYUNUN İÇİNDE DAHA GÜÇLÜ KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında yorumlarda bulunan Çağdaş Atan, "Serdar'ın bel spazmı problemi vardı. Son idmandan önce bir sıkıntı yaşamıştı. Sahanın içinde sakatlığı nüksedebilirdi. Pelkas'ın dizinde bir problem vardı. Mehdi'nin üst adalesinde bir sakatlık var. Opoku cezalıydı. Bu 4 oyuncunun olmaması bizi hamle konusunda sıkıntı oluşturdu. Bu oyuncular döndüğünde oyunun içinde daha güçlü kalacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMANDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN FENERBAHÇE'DE BU HIRSI ANLAYABİLİYORUM"

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları hakkında yorumlarda bulunan Atan, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman uğraşmadan, bazen iyi oynayarak, iyi savunma yaparak bu lige renk katmaya çalışıyoruz. Benim ismimi kullanmasını strese yoruyorum. Oyuncunun da taraftarın önüne düşürmesini doğru bulmuyorum. Uzun zamandır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de bu coşkuyu hırsı anlayabiliyorum."

"EMRE MOR İSTEDİĞİM BİR OYUNCU"

Hücuma, kanat bölgesine takviye istediklerini ifade eden Çağdaş Atan, "Emmanuel yaklaşık 10 haftadır aramızda yok. Premier Lig'de Watford'da çıkış yapan bir oyuncu. Maalesef biz bekleneni alamadık. Kendisi de Watford'a geri döndü. Olursa sol bek takviyesi düşüyoruz. Emre Mor, çok beğendiğim bir oyuncu, istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de istediği kadar süre alamıyor. Belki bu opsiyon değerlendirebilir. Bize katılırsa gücümüze güç katacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.