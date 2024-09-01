Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Oyuncularım harika bir geri dönüşe imza attılar - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Oyuncularım harika bir geri dönüşe imza attılar

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından geriden gelerek kazandıkları için oyuncularını tebrik etti. Atan, maçın başında korktuklarını ancak oyuncularının maç ilerledikçe geri dönüş yapacaklarını hissettirdiğini söyledi. Ayrıca, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve geniş rotasyonlu bir takım olacaklarını belirtti. Atan, galibiyetin mimarının tamamen oyuncuları olduğunu vurguladı.

01.09.2024 22:56
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, geriden gelerek kazandıkları için oyuncularını tebrik ettiği söyleyerek, "Oyuncularım harika bir geri dönüşe imza atlılar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geriden gelerek önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Atan, "Harika bir geri dönüş yaptık. Maça aslında korktuğumuz gibi başladık. Ayaklarımız yere basmadan başladık. Konferans Ligi'ne kalmanın rahatlığı oyuncularımın üzerinde vardı. Geçen sene de Sivas maçından sonra burada üçüncülük maçına o rahatlıkla oynayıp büyük bir fırsatı kaçırmıştık. Oyuncularım, maç ilerledikçe maçın bize geleceğini hissettirdi. Çok boş alan vardı. 2-0 biraz korkuttu ama 2-1 olduktan sonra tamamen maçın içine girdik. Keny çok istekliydi ama orada Piatek gibi bir golcüye ihtiyacımız olduğunu hissettik. Yaptığımız hamleler karşılığını buldu, oyuncularım harika bir geri dönüşe imza atlılar" ifadelerin kullandı.

"32 günde 9 maç oynadık"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ve onları övmekten yorulmadığını söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Plana taktiğe o günkü prese bütün antrenmanlara inanılmaz yanıt veriyorlar. Onlar ne kadar teşekkür etsem az yeni gelen oyuncularımız özellikle Berat uzun süre oynadı. Oyunu hemen kavraması oyun zekasının en kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Onur ile ikisi bize orada çok fazla boşluk hissettirmeyecekler. Crespo girdikten sonra çok hareketli, diri, beklediğimiz sertlikte gördük. Milli arada eksiklerimiz de geri dönecek ve artık geniş rotasyonlu oyuna hakim bir Başakşehir izleyeceğimizi daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Ligde üç tane deplasman oynayacağız, zor bir fikstür gibi gözüküyor. Oralardan sağ çıkarsak ligde de tekrar zirveyi zorlayan pozisyonda devam ederiz. Bu üç maç çok önemli iki maçın üstüne Rapid Wien maçı var. Oyuncularıma hak ettikleri izni verdik. 32 günde 9 maç oynadık. En çok maç oynayan takım biziz. Milli takıma giden oyuncularımız var. Muhammed A Milli Takıma çağrıldı. Kalede çok güvenli duruyor, orada olması bizim için çok olumlu" diye konuştu.

"Galibiyetin mimarı tamamen oyuncularım"

Piatek'in çok değerli bir oyuncu olduğunun altını çizen Atan, "Şu anda tam da istediğimiz gibi alev gibi yanıyor, hem lige hem de Konferans Ligi'ne iyi giriş yaptı. Kafadan başlatmak istemedik, verdiğimiz iki üç sakat gözümüzü korkuttu. Keny de iyi çalışıyordu oyuncularımızın hepsini aynı seviyeye getirmek istiyorduk. İkinci yarı Piatek'e ihtiyacımız olduğu belliydi. O da bunun karşılığını mükemmel goller atarak verdi. Türkiye kariyerinde üçüncü hat-tricik'i takımın önemli oyuncularından ve gizli kaptanlarımızdan biri. Takım içinde çok sevilen, hiçbir zaman egosunu ortaya koymayan, çalışan ve sadece gol atmak isteyen bir oyuncu. Sadece gol atma değil, servis yapma özelliklerini de ön plana çıkartıyoruz. Aramızda çok güzel bir ilişki var. İkinci yarıya çok coşkulu başladık. Galibiyetin mimarı tamamen oyuncularım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Oyuncularım harika bir geri dönüşe imza attılar - Son Dakika

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