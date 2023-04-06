Kırmızı kartın nedeni ne? Emre Belözoğlu, Galatasaray karşılaşmasında hakeme söylediklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı kartın nedeni ne? Emre Belözoğlu, Galatasaray karşılaşmasında hakeme söylediklerini açıkladı

06.04.2023 14:50

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görme nedenini açıkladı. Özür dileyen deneyimli çalıştırıcı, "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan atılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke'ye yaşananları anlattı.

"HAVAYA GİRDİNİZ, HER ŞEYE SARI KART GÖSTERİYORSUNUZ"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ"

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer de yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi." demişti.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı Medipol Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kartın nedeni ne? Emre Belözoğlu, Galatasaray karşılaşmasında hakeme söylediklerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak
17:09 Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı
17:00 Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi
16:54 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,2 milyar dolar azaldı
16:53 Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı
16:31 Beyoğlu'nda müezzin teravih namazı çıkışı tekme ve yumruklarla darp edildi! Kanlar içinde kaldı
16:37 Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum
16:31 Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
16:27 Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
16:11 Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Arao'nun Jesus'a önerdiği takımı duyan taraftarlar aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 17:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı kartın nedeni ne? Emre Belözoğlu, Galatasaray karşılaşmasında hakeme söylediklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement