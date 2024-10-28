Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

Süper Lig 10. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Davidson ve Opoku goller attı.

28.10.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte Davidson kafayla çevirdiği top tekrar arka direğe açıldı. Pozisyonun devamında arda direkte Ömer Ali Şahiner'in kafayla yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla kurtardı. Meşin yuvarlak altıpasın sağ tarafında Miguel Crespo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu vuruşunu yaptıktan sonra Luccas Claro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Jerome Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

90+8. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Krzysztof Piatek kafa vuruşunu yaptı meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 80), Miguel Crespo, Deniz Türüç, Dimitrios Pelkas (Krzysztof Piatek dk. 69), Davidson, Joao Figueiredo (Berkay Özcan dk. 81)

Yedekler: Deniz Dilmen, Lucas Lima, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Jonjo Shelvey (Dorukhan Toköz dk. 63), Ahmed Kutucu (Samuel Saiz dk. 63), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 79), Prince Ampem, Mame Thiam (Gianni Bruno dk. 87)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ruben Vizo, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl, Umut Meraş

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Mame Thaim (dk. 28) (Eyüpspor), Jerome Opoku (dk. 59 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Joao Figueiredo, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir), Luccas Claro (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Eyüpspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.