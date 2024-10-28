Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte Davidson kafayla çevirdiği top tekrar arka direğe açıldı. Pozisyonun devamında arda direkte Ömer Ali Şahiner'in kafayla yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla kurtardı. Meşin yuvarlak altıpasın sağ tarafında Miguel Crespo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu vuruşunu yaptıktan sonra Luccas Claro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Jerome Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

90+8. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Krzysztof Piatek kafa vuruşunu yaptı meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 80), Miguel Crespo, Deniz Türüç, Dimitrios Pelkas (Krzysztof Piatek dk. 69), Davidson, Joao Figueiredo (Berkay Özcan dk. 81)

Yedekler: Deniz Dilmen, Lucas Lima, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Jonjo Shelvey (Dorukhan Toköz dk. 63), Ahmed Kutucu (Samuel Saiz dk. 63), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 79), Prince Ampem, Mame Thiam (Gianni Bruno dk. 87)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ruben Vizo, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl, Umut Meraş

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Mame Thaim (dk. 28) (Eyüpspor), Jerome Opoku (dk. 59 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Joao Figueiredo, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir), Luccas Claro (Eyüpspor) - İSTANBUL