Başakşehir ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, 2024 yılını 7. sırada tamamladı.

Bu sezon ligdeki 5. beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip, 23 puana yükseldi. Bu sezon deplasmandaki yenilmezliğini sürdüren Kasımpaşa ise 20 puanla 10. sıraya çıktı.

Başakşehir'in gollerini penaltı atışlarından Krzysztof Piatek kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise da Costa ve Gökhan Gül'den geldi.

Başakşehir, 2025 yılının ilk maçında 18. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Başakşehir, evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Kasımpaşa ile berabere kalan RAMS Başakşehir, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Bu sezon evinde 8 maç oynayan turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İç sahadaki 8 maçta 20 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

Piatek gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında kaydettiği gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Piatek, adını ilk sıraya yazdırdı. Polonyalı oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı.

Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.