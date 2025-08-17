Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere

17.08.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK, Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta karşılıklı goller atıldı.

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir FK, evinde Kayserispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılılarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. Mücadeleye ev sahibi Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Festy Ebosele, Onur Ergün, Deniz Türüç, Umut Güneş, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Nuno da Costa ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Gideon Jung, Yaw Ackah, Joao Mendes, Aaron Opoku, Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sahada yer aldı.

Karşılaşma dengeli bir oyunla başladı. Karşılıklı ataklar ile geçen mücadelenin 10'uncu dakikasında Başakşehir FK gole yaklaştı. Ceza saha dışı sağ çaprazından Nuno da Costa kaleyi yokladı fakat top uzak direğin yanından dışarıya çıktı. Oyunda tempo düşerken 28'inci dakikada Başakşehir FK'da Nuno da Costa rakipten kaptığı topla ceza yayının dışından şutunu çekti, kaleci Bilal Bayazit hata yapmadı. Mücadelenin 41'inci dakikasında Başakşehir FK öne geçti. Ceza sahası içi sağ tarafından Eldor Shomurodov'un altıpas üzerine havadan gönderdiği topu Ivan Brnic kafayla tamamladı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir FK tek golle önde tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolar ile devam etti. 61'inci dakikada Başakşehir FK'da sağdan Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Jerome Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrası maçın hakemi Kadir Sağlam, topun Opoku'nun eline çarpması sebebiyle golü geçersiz saydı. 68'inci dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aaron Opoku'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Miguel Cardoso'nun yerden şutunda meşin yuvarlak savunmada Leo Duarte'ye de çarparak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı
Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi
Galatasaray’ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası
Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 23:49:32. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.