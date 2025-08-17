Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir FK, evinde Kayserispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılılarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. Mücadeleye ev sahibi Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Festy Ebosele, Onur Ergün, Deniz Türüç, Umut Güneş, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Nuno da Costa ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Gideon Jung, Yaw Ackah, Joao Mendes, Aaron Opoku, Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sahada yer aldı.

Karşılaşma dengeli bir oyunla başladı. Karşılıklı ataklar ile geçen mücadelenin 10'uncu dakikasında Başakşehir FK gole yaklaştı. Ceza saha dışı sağ çaprazından Nuno da Costa kaleyi yokladı fakat top uzak direğin yanından dışarıya çıktı. Oyunda tempo düşerken 28'inci dakikada Başakşehir FK'da Nuno da Costa rakipten kaptığı topla ceza yayının dışından şutunu çekti, kaleci Bilal Bayazit hata yapmadı. Mücadelenin 41'inci dakikasında Başakşehir FK öne geçti. Ceza sahası içi sağ tarafından Eldor Shomurodov'un altıpas üzerine havadan gönderdiği topu Ivan Brnic kafayla tamamladı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir FK tek golle önde tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolar ile devam etti. 61'inci dakikada Başakşehir FK'da sağdan Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Jerome Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrası maçın hakemi Kadir Sağlam, topun Opoku'nun eline çarpması sebebiyle golü geçersiz saydı. 68'inci dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aaron Opoku'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Miguel Cardoso'nun yerden şutunda meşin yuvarlak savunmada Leo Duarte'ye de çarparak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.