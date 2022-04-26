Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak - Son Dakika
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Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak

26.04.2022 12:17
Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak

Bilecik'in başarılı basketbol hakemi Nihat Kara, Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak.

Bilecik'in başarılı basketbol hakemi Nihat Kara, Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ulusal basketbol hakemi Nihat Kara, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenen Erkekler 2.Lig Final Grup müsabakalarına görevlendirildi. C klasman hakemi olan Nihat Kara 12 takımın katılmaya hak kazandığı ve 5 gün sürecek olan Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda her maçta düdük çalacak. - BİLECİK

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basketbol, Türkiye, gençlik, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başarılı basketbol hakemi Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda düdük çalacak - Son Dakika


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