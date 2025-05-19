Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Spor

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi Açıldı

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi açıldı. Tesis, su sporları eğitimi ve etkinlikleri için hazır hale getirildi. Açılışta, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, su sporlarının şehrin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

19.05.2025 20:28  Güncelleme: 20:33
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yelken ve deniz küreği sporları için 2 bin 109 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Büyükakın, "Böylesine güzel bir günde tesisin şehrimize kazandırılmış olması başlı başına ayrı bir anlam ifade ediyor. Her geçen gün şehrimizin çeşitli noktalarında buna benzer hizmetleri açmaya devam ediyoruz. Bir planlama dahilinde elimizden geldiğince kaynakları önceliklere göre sıralayarak her geçen gün güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli sanayinin başkentidir. Aynı zamanda sporun da başkentidir. Bunu sporcular, kulüp başkanları, federasyon başkanları her biri ayrı ayrı söylüyor" dedi.

"Böyle bir şehirde su sporlarının üst seviyede olması lazım"

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kürek, kano ve yelken sporu yapan gençlerimizin geleceği açısından inanılmaz bir hamle yapılmış oldu. Gelecekte sporcuların başarıları geldikçe bu tesisin ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılmış olacak. Körfez ve Karadeniz ile birlikte iki tane denizimiz var. Ayrıca Sapanca Gölü de var. Böyle bir şehirde su sporlarının gerçekten üst seviyede olması lazım. Geldiğimiz günden bu yana şehrimizde sadece su sporlarında değil diğer tüm branşlarda da sporu desteklemek için var gücümüzle gayret ediyoruz."

"Tüm imkanları seferber etmeye devam ediyoruz"

Kocaeli'de 2019'dan bugüne kadar ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde 286 organizasyonunun yapıldığını ifade eden Büyükakın, "Organizasyonların çokluğu, şehrimizdeki sporcuların başarısı açısından ayrı bir anlam ifade ediyor. Kocaelispor'umuz Süper Lig'e yükseldi, başarılı olmaya devam edecek. Aynı zamanda diğer branşlarda da gerek takım oyunlarında gerekse bireysel sporlarda başarıların artması için tüm imkanları seferber etmeye devam ediyoruz. Gerçekten böylesine anlamlı bir günde böyle bir tesisin Başiskele gibi şehrimizin güzel ilçelerinden birine kazandırılması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Başiskele'de güzel işler oluyor, bu da o güzel işlere katkı mahiyetinde başka bir güzel iş oldu" diye konuştu.

Tam donanımlı tesis

Konuşmaların ardından dalgıçlar, su altındaki dev Türk Bayrağı'nı çıkararak protokolü selamladı. Açılış programı kapsamında alanda deniz kanosu, deniz küreği, dragon boat, plaj voleybolu, halat çekme, dev jenga, penaltı yarışması, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlendi.

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 tuvalet ve 1 sınıf bulunuyor. Tesiste, kentte faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet gösterecek.

Öte yandan, tesisin açılışına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, siyasi parti temsilcileri ile Kocaeli'de bulunan yelken ve kürek kulüplerinin sporcuları katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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