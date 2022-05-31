Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir - Son Dakika
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Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir

31.05.2022 15:38

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yazılı bir açıklama paylaştı. Galatasaray'ın geleceği ile ilgili taraftarı umutlandıracak vaatlerde bulunan Özbek, ''Dün ve bugün olduğu gibi gelecek Galatasaray'dır. Çünkü; Galatasaray gelecektir.'' dedi.

Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevini üstlenmek isteyen Dursun Özbek, yazılı bir açıklama ile gündeme dair maddeleri değerlendirdi.

DURSUN ÖZBEK: HEDEF TÜM BRANŞLARDA BAŞARI

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Galatasaraylılar, 500 yılı aşkın köklerimiz ve 117 yıllık şanlı tarihimizle yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Genelde Türk futbolunun, özelde kendi kulübümüzün mali sorunları malumunuzdur. Bu sürdürülemez mali yapı ve onun olumsuz etkileri bir kader olmadığı gibi çözümsüz de değildir. Camiamızın fikri önderi Tevfik Fikret'in hepimize şiar olmuş; 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' sözlerinin anlam ve hayat bulmasının yolunun finansal bağımsızlıktan da geçtiğinin bilincindeyiz. 11 Haziran seçimleri işte bu yüzden bir milattır. Bu nedenle ben ve arkadaşlarım bu tarihi ve kritik dönemde sorumluluk alarak göreve talip olduk. Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır.

Hazırlamış olduğumuz ve Ada, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Yapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan tüm projelerimizi, 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde siz sevgili Galatasaray Ailemize tüm detayları ile sunacağız. Projelerimizin amacı sadece mevcut borçların bitirilmesine yönelik değildir. Asıl amacımız, mevcut varlıklarımızın günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirilmesi ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır. Bunun yanında camiamıza yeni gayrimenkuller kazandırılarak, bugün bize bırakıldığı gibi gelecek nesillere de yeni Riva'lar, yeni Florya'lar miras bırakmak istiyoruz.

Ve tabii ki şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız. Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur.

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''GALATASARAY GELECEKTİR''

Camiamızın çok değerli üyeleri, sevgili Galatasaraylılar; önümüzdeki yüzyılı planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü, biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki sadece ben ve çok değerli ekip arkadaşlarım değil, hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız. Dün ve bugün olduğu gibi gelecek Galatasaray'dır. Çünkü; Galatasaray gelecektir."

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YORUMLAR (1)
  • Levent Akşahin: SANA İNANMIYORUM HİÇ İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ TÜRKİYEDE NEDENSE KULÜP BAŞKANLARI İHYA OLUP KULÜPLER BATIYOR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir - Son Dakika


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