Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi - Son Dakika
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Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi

04.06.2022 15:33

Bugün düzenlenen genel kurul toplantısında Fenerbahçe başkanı Ali Koç gergin anlar yaşarken, Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi. Ayrıca toplantıda Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı. K

Fenerbahçe'de bugün öğle saatlerinde olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Önce İsmail Kartal'a veda töreni düzenlenen organizasyonda mali toplantı gerçekleşti.

İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi. Ayrıca toplantıda Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı. Kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi. Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi - Son Dakika


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