Başkan Aşgın, özel sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Başkan Aşgın, özel sporcuları ağırladı

18.06.2022 17:40
Başkan Aşgın, özel sporcuları ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19-26 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Nymburk kentinde yapılacak Down Sendromlular Masa tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonasına katılan tüm sporcuların büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19-26 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Nymburk kentinde yapılacak Down Sendromlular Masa tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonasına katılan tüm sporcuların büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Dünya Şampiyonasına katılacak olan atletizm ve masa tenisi milli takım sporcuları Çorum'da kamp çalışmalarını tamamladı. Milli takım sporcuları Çorum'dan ayrılmadan önce Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Milli Takım Antrenörü ve Özel Sporcular Çorum Temsilcisi Mehmet Ali Kurt, kampın yapılmasındaki katkılarından dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takım Antrenörü Leman Elmas da, "Sporcularımızın performansından memnunuz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Şampiyonadan madalya ve kupalarla döneceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da milli sporculara dünya şampiyonasında başarı dileyerek, "Bütün sporcularımıza güveniyoruz. Büyük başarılar imza atacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi olarak sporculara, spor kulüplerine, kamplara ve organizasyonlara her zaman destek verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, "Çorum'u spor şehri yapmak adına ekibimizle beraber güzel işlere imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Çorumlu Atletizm sporcuları Merve Peker, Kardelen Demir ve masa tenisi sporcusu Merve Özlü'nün de yer aldığı milli takım sporcuları Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a madalya sözü verdiler. Sıcak diyalogların yaşandığı ziyarette milli takım heyeti ile yakından ilgilenen Başkan Aşgın, şampiyona öncesi sporculara moral verdi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Milli Takım, Atletizm, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Aşgın, özel sporcuları ağırladı - Son Dakika

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