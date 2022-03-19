Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır - Son Dakika
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Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır

19.03.2022 12:41

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, yeniden siyah beyazlı takımda olmak istiyor. Bunun için Ahmet Nur Çebi'ye haber bile gönderdi. Ancak Başkan Çebi'nin daha büyük bir golcü getirme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'dan dargın ayrılan Vincent Aboubakar, takıma geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber yolladı. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar ismini veto etti.

YAŞANANLARI UNUTMUYOR

Başkan Çebi, takımın şampiyonluğa giderken Aboubakar'ın gösterdiği tavrı unutmuyor. Kamerunlu golcü 1 maça daha çıksaydı, sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı. Ancak son 10 haftada forma giymedi.

GOLCÜ HAZIRLIĞI

Bu sezon golcülerin performansından memnun olmayan Çebi'nin, önümüzdeki sezon için büyük bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Takvim'deki haberde Çebi'nin yöneticilerine, "Taraftar rahat olsun. Aboubakar'dan da Batshuayi'den de çok daha iyisini alacağız" diye konuştuğu aktarıldı.

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Vincent Aboubakar, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır - Son Dakika


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