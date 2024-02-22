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- Başkan Fatih Keleş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularıyla buluştu

İSTANBUL - İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularıyla bir araya geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün milli sporcuları Selçuk Can, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Zeynep Yetgil, U23 dünya şampiyonu Muhammed Gimri, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Fatih Keleş: "İnşallah devamı gelecek"

Güreş milli takımının gururlandıran sporcularıyla bir araya geldiklerini ifade eden Fatih Keleş, "Grekoromen Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu. Burada aramızdaki 3 arkadaşımız 3 madalya aldı. Zeynep kadınlarda bronz madalya kazandı. Onun sakatlık sonrasındaki ilk şampiyonasıydı. Sakatlık sonrasında iyi bir dönüş olarak bakıyoruz. Selçuk, Avrupa şampiyonu oldu. İlk kez Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah devamı gelecek. Yunus Emre finalde kaybetti ama güzel mücadele etti, gümüş madalya kazandı. Murat 67 kiloda bronz madalya kazandı. Takım halinde de erkek güreşçilerimiz Avrupa şampiyonu oldu, bizi gururlandırdılar. Serbestte U23'te ekim ayında Tiran'da Dünya Şampiyonası yapılmıştı. Orada Muhammed Gimli 92 kiloda dünya şampiyonu olmuştu" diye konuştu.

Selçuk Can: "Şampiyon olduğum için mutluyum"

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Selçuk Can, "Avrupa Şampiyonası'nda kariyerimde ilk kez altın madalya kazandım. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonlarında bronz madalyalarım vardı. Final maçına çıkınca sağ olsun Genel Sekreterimiz Erdem başkanım aradı, 'Bu kez olacak' dedi, motive etti. Şampiyon olduğum için mutluyum. Bu yolda emeği gelen herkes teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde yer aldığım için ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Başar: "En iyi şekilde ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum"

Şampiyonluk madalyası almak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yunus Emre Başar, "77 kiloda Avrupa ikincisi oldum. 2021 yılından beri Avrupa ve dünya arenalarında birçok madalyalarım oldum. Henüz şampiyonluk madalyası alamasam da bu yolda şampiyonluk madalyası kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kulübün bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Kulüp başkanımıza, kulüp hocalarımıza özellikle Cenk İldem hocamıza teşekkür ediyorum. Güçlü bir takımımız var. Olimpik sıklette yarışıyorum. Kotayı alıp en iyi şekilde ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübe yeni katıldığını hatırlatan Murat Fırat, "Bu kulübe bronz madalya kazandırdım. İnşallah önümüzde olimpiyat kotaları var. Orada Selçuk kardeşimle yarışacağız. Nasipse ikimizden birisi olacak. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Zeynep Yetil: "Çok zor bir süreçten geçtik"

Sakatlıktan iyi döndüğünü şampiyonada madalya kazandığını söyleyen Zeynep Yetil, "53 kiloda ülkemi temsil ettim. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası sonrasında operasyon geçirdim. Bu yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası bronz madalya elde ettim. Çok zor bir süreçten geçtik. Oraya giderken kafamda tek bir soru işareti vardı, 'Geri dönecek miyim' diye. Geri döndüğüm için mutluyum. Hedefim Bakü'de yapılacak olarak olimpiyat kota müsabakaları olacak. Orada ilk 2'ye girmek olacak. Hedefim orada olimpiyat kotasını alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sakatlık sürecimde kulübümün çok desteği oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Muhammed Gimri ise altyapıdan yetiştiğini belirterek, "Altyapıdan yetiştim. 10 yıldır kulüpteyim. 10 yaşımdan beri Tevfik hocamla birlikte çalışıyoruz. 2023 Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya getirdim. Bu serbest güreşte tarihte ilk. İnşallah hedefim ağabeylerim şampiyon olmak. Hedef olimpiyat" şeklinde konuştu.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.