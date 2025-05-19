Başkan Mustafa Bozbey'den 'Kapalı Tribün' ve 'Bursaspor Müzesi' müjdesi - Son Dakika
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Spor

Başkan Mustafa Bozbey'den 'Kapalı Tribün' ve 'Bursaspor Müzesi' müjdesi

Başkan Mustafa Bozbey\'den \'Kapalı Tribün\' ve \'Bursaspor Müzesi\' müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Altıparmak'taki eski stadyum alanında kapalı tribünü tekrar ayağa kaldırmak için çalışmaları olduğunu açıklayarak, "Eski stadyum, hatıralarımızın olduğu, Bursaspor'un hikayesinin de yazıldığı bir alandı.

19.05.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Altıparmak'taki eski stadyum alanında kapalı tribünü tekrar ayağa kaldırmak için çalışmaları olduğunu açıklayarak, "Eski stadyum, hatıralarımızın olduğu, Bursa spor'un hikayesinin de yazıldığı bir alandı. Altında Bursaspor Müzesi olacak şekilde 'Kapalı Tribün Projesi' hazırlanıyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa'nın televizyonu BBBTV'de gazeteciler Mehmet Ali Ekmekçi, Barış Yalım, İkbal Turan ve Selçuk Salih Başhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Spor Kafe' programına konuk oldu. Samimi bir ortamda B Kafe'de hazırlanan programda, Başkan Mustafa Bozbey ve Enes Çelik merak edilen soruları yanıtladı.

"Bursa, Bursaspor'da birleşti"

Bursaspor'un bu sene elde ettiği başarıdan dolayı kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, takımın iyi gününde de kötü gününde de yanında olan cefakar ve fedakar Bursaspor taraftarına ayrıca teşekkür etti. Herkesin Bursaspor'dan ümidini kestiği bir dönemde ortaya çıkarak gece gündüz çalışan Enes Çelik ve yönetiminin başarıda büyük payı olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, kendisinin de maddi ve manevi her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Her zaman 'Bursaspor yükselirse, Bursa yükselir. Bursa yükselirse, Bursaspor yükselir' dediğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa, Bursaspor'da birleşti. Bursaspor, siyaset üstüdür. Bu birleştirici gücü daha önce sağlamış olsaydık Bursaspor bu hale gelmezdi. Bu birleşme gücü, Bursaspor'a inanılmaz motivasyon yükledi. İşin, şifresi güven. Bu yönetim, işte bu güveni sağladı. Bursa'nın en önemli markası Bursaspor'dur. Bu sene de keyifle maçları izleyeceğimize inanıyorum. Şampiyonluk bu sene de gelecektir" diye konuştu.

"Kapalı tribünün yeniden canlandırılması için çalışmalarımız var"

Altıparmak'taki eski stadyum bölgesinde herkesin hatıralarımızın bulunduğunu, Bursaspor'un hikayesinin de yazıldığını söyleyen Başkan Bozbey, "Eski stadyum yıkılırken en azından kapalı tribün ayakta bırakılabilirdi. Kapalı tribünün yeniden canlandırılması için çalışmalarımız var. Bu konuda yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlıktan izin aldığımız takdirde kapalı tribün kısmını yapacağız. Altında Bursaspor Müzesi olacak şekilde proje hazırlanıyor. Mevcut stadyumun etrafını da gece gündüz yaşayan, kulübe iyi gelir getiren bir hale getirmeliyiz. Enes Çelik'in ve yönetiminin bu konuda çalışmaları var. Bizler de destek vermeye hazırız. Stadyum ile metro arasındaki bölge için arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Stadyumdaki birçok eksikliği giderdik. Kalan eksiklikleri de hep birlikte tamamlayacağız" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nun temeli atılıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Başkan Bozbey, 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlaması için Hüdavendigar Kent Parkı'nda hazırlanan Gençlik Şenliği'ne tüm Bursalıları davet etti. Atatürk Spor Salonu'nun temelini de bu özel günde atacaklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Daha önce bu konuda bir çalışma yapılmıştı. Göreve geldikten sonra durdurduk. Altyapısını yeniden planladık ve 5 bin 16 kişi olarak revize ettik. Merkeze önemli bir spor salonunu kazandırmış olacağız. Bursa; sporla, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yükselerek dünyanın sayılı kentlerinden birisi olacaktır. Bursa'nın potansiyeli çok fazladır. Tesis sayısını çoğaltmalıyız. Gençleri o zaman daha fazla öne çıkarabiliriz" diye konuştu.

"Bursaspor'un örnek olması lazım"

Ortak payda 'Bursaspor' olunca kent yöneticilerinin ve taraftarın bir araya geldiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, maçlarda tüm kent yöneticilerini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Enes Çelik, "Yapacağı projelerle, kalıcı gelirleriyle, herkesin emin olacağı vakıf sistemiyle Bursaspor'un örnek olması lazım. İnşallah bu yolda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Mevcut stadyumun etrafında insanların sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alan yok. Ayda en az 3 maç olacak ve on binlerce insan gelecek. Bu insanların kafe ve diğer ihtiyaçlarını giderebilmesi için alanlar oluşturacağız. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir süreç başlattık. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda süreç tamamlandı. Ruhsat aşamasına geldik. Belki önümüzdeki sezona dükkanlar yetişebilir. Güzel bir ortam olacak inşallah" dedi.

Bursaspor'a kalıcı gelir sağlanması konusunda birçok kesimin katkısı olduğunu hatırlatan Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm partileri ziyaret ederek teşekkür ettiğini dile getirdi. Bursaspor'a 'Yanındayım' kampanyasında sanayicilerden çok siyasetçilerin destek verdiğini belirten Çelik, Bursaspor konusunun siyaset dışında olması gerektiğini vurguladı. 5 transferi tamamladıklarını, en az 5 transfer daha yapacaklarını açıklayan Çelik, transfer tahtasının da açık olduğunu, herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

Başkan Mustafa Bozbey ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, programın ardından BURFAŞ B Kafe'de vatandaşlara Bursaspor Bardağı ile kahve ve limonata ikram etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Mustafa Bozbey'den 'Kapalı Tribün' ve 'Bursaspor Müzesi' müjdesi - Son Dakika

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