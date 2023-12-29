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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde Faslı yıldızın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara ''Hiçbir yere gitmiyor'' yanıtını vermişti.

29.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 11:21
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Adana Demirspor, Faslı yıldız Younes Belhanda'ya veda etti. Kulüp, Faslı yıldızla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Başkan Sancak 'Hiçbir yere gitmeyecek' demişti! Adana Demirspor Belhanda ile yolları resmen ayırdı

BAŞKAN SANCAK "HİÇBİR YERE GİTMİYOR" DEMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Belhanda'nın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara "Hiçbir yere gitmiyor" şeklinde yanıt vermişti.

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: çok iyi olmuş, zaten Galatasaray'a da faydası olmamıştı... Yanıtla 12 10

Adana Demirspor, Fas, Spor, Son Dakika

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