Adana Demirspor, Faslı yıldız Younes Belhanda'ya veda etti. Kulüp, Faslı yıldızla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Belhanda'nın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara "Hiçbir yere gitmiyor" şeklinde yanıt vermişti.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı - Son Dakika