Başkanlar Gençlerle Basketbol Maçı Yaptı

Spor

- Bursa'da başkanlar eşofmanları giyip sahaya çıktı, gençlerle kıyasıya mücadele etti

Bu maçın kazananı Atatürk gençliği oldu

Belediye başkanları gençler için sahada

Osmangazi'de 19 Mayıs'a yakışan maç

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası'nın gösteri maçında sahaya çıkan belediye başkanları, gençlerle maç yaptı. Keyifli anlara sahne olan maçlarda kazanan Atatürk gençliği ve Bursa oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın en güzel şekilde kutlaması adına 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni adı altında spor, müzik ve eğlence dolu bir program hazırlayan Osmangazi Belediyesi, gençlere özel 3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası düzenledi. Osmangazi Meydanı'nda kurulan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvanın gösteri maçı, belediye başkanları ile gençler arasında oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sokak basketbolu turnuvasında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkanları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar'dan oluşan başkanlar takımı, gençlerle iki maç yaptı. İlk karşılaşmayı 7-2'lik skorla kazanan başkanlar takımı, ikinci karşılaşmadan da 5-2'lik üstünlükle ayrıldı. Her iki karşılaşmada da galibiyet sayısı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan geldi. Basketboldaki hünerlerini ortaya koyan belediye başkanlarının attığı her basket, izleyicilerden büyük alkış aldı. Her iki karşılaşmanın kazananı başkanlar takımı olsa da asıl kazanan Atatürk gençliği ve Bursa oldu.

Aydın: "Gençlerimize örnek olmak istiyoruz"

Keyifli anlara sahne olan basketbol maçlarının ardından açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yoğun gündemimize, yaşımıza ve hatta kilomuza rağmen spor yaparak, gençlerimize örnek olmak istedik. Sporun her türlü kötülükten uzaklaşmanın yolu olduğunu göstermek, barışı ve kardeşliği göstermek için gençlerimizle bir gösteri maçı yaptık. Osmangazi Belediyesi olarak gençlerimizi sporla, kültür-sanatla ve festivallerle buluşturuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için de dolu dolu bir program hazırladık. Üç gün boyunca kutlamalar devam edecek. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum ve onları 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni etkinliklerine bekliyorum" diye konuştu.

Bozbey: "Gençlerimiz milli bayramları coşkuyla kutlayacak"

Karşılaşmada birbirinden güzel basketler atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizler de gençlerimize örnek olmaya çalıştık. Gençlerimizin sporla ve sanatla ilgilenmesini istiyoruz. En az bir spor dalı ile ilgilensinler, bir müzik aleti çalsınlar. Güzel sanatlarla meşgul olsunlar. Bizler, gençlerimizden bunu bekliyoruz. İnanın böyle olunca gençlerimiz çok daha başarılı, çok daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Bursalı gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl ve bundan sonraki yıllarda coşku içerisinde kutlayacaklar. Hem büyükşehir ve hem de ilçe belediyelerimiz, gençlerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Bugünden itibaren başlayan kutlamalara, tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Gençlerimiz ile gülüp, eğleneceğiz"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençler ile birlikte eğlenip, gençler ile gülerek kutlayacaklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasının açılış maçında gençlerimiz ile bir araya geldik. Yoğun tempo içerisinde böyle bir etkinlik içerisinde yer almak bizler için de oldukça keyifliydi. Gençlerimizin enerjisine yetişmeye çalıştık. Gençlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bu bayramın keyfini çıkarsınlar. Onlar için hazırladığımız etkinliklere katılsınlar. Bu 19 Mayıs'ta gençlerimizle birlikte eğleneceğiz, hep birlikte güleceğiz" diye konuştu.