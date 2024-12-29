Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı - Son Dakika
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Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı

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Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kuruluna damga vuran bir olay yaşandı. Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan ve Hüseyin Yücel'in yeni listesinde de yer alan Mete Vardar, kürsüde çevresindekilerle tartışırken kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'yi tokatladı. Aleyhindeki tezahüratlara da sinirlenip tepki gösteren Vardar, daha sonra oğlunun gönlünü aldı.

29.12.2024 20:01  Güncelleme: 20:09
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi.

METE VARDAR, OĞLUNA TOKAT ATTI

Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mete Vardar'ın, oğlu Sinan Ege'ye tokat atması, genel kurulun en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Kürsüde bekleyen Mete Vardar, çevresindekilerle tartışırken, kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'ye tokat attı. O anlar, Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından yapılan canlı yayında anbean kaydedildi.

DAHA SONRA DA GÖNLÜNÜ ALDI

Olay, Beşiktaş camiasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Öte yandan, Vardar, sahneden indikten sonra oğlunu öperek gönlünü aldı.

Başkanlık seçimine damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözü önünde oğlunu tokatladı

ALEYHİNDEKİ TEZAHÜRATLARA KARŞILIK VERDİ

Öte yandan başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde, oy sayımı sırasında gerginlik daha da tırmandı. Yaşanan olayın ardından çevresindeki kişiler, Mete Vardar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliği yatıştırmak için çaba sarf edilirken, Vardar'ın aleyhine tezahürat yapanlara sert çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Vardar, tepkilere karşılık olarak, "Biz buradayız, kaçanlara bağırın" diyerek meydan okudu.


Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı

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Son Dakika Spor Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Haber mi bu zaten bunları tokatlayan tokatlayana skenskene 133 19 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    O genç adamı bir salon dolusu insan içerisin'de rencide ettin bir de yönetici olacaksın ayıp ayıp 129 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    14 senedir şampiyon olamayan fenerliler yine ağlamaya başlamışlar serdal adalıyla beraber çıktı 28 seneye geçmiş olsun size :)) 64 22 Yanıtla
    Oktay KUŞÇU:
    Feroş, serdal adalı madem bu kadar iyi geçen seçimde niye bir araba dolusu oy farkı yedi? İyi adam olsa zaten başkan seçilirdi şimdi adam çıkmayınca elde bu var dediler mecburen verdiler karşısında sağlam aday olsa yine fark yerdi bu kerste 17 3
  • Hakan Öncü:
    Oğlunu çok kotu bir şekilde rencide etmiş. Evde yapsa gene ayıp ama TV lerin olduğu ve bir salon dolusu insanın içerisinde olacak iş mi bu. Ne yapsa gönlünü alamaz. koca adam çünkü. 58 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Adam değilsin mete vardar ! 48 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Futbol bir aptal oyunudur... 43 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Normaldir Çünkü Beşiktaş Burası 33 17 Yanıtla
  • Osman:
    boşuna tinerci demiyoruz ?? 30 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BEŞİKTAŞLİ DURUŞUNU SERGİLEMİŞ 26 12 Yanıtla
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