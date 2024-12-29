Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi.
Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mete Vardar'ın, oğlu Sinan Ege'ye tokat atması, genel kurulun en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Kürsüde bekleyen Mete Vardar, çevresindekilerle tartışırken, kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'ye tokat attı. O anlar, Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından yapılan canlı yayında anbean kaydedildi.
Olay, Beşiktaş camiasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Öte yandan, Vardar, sahneden indikten sonra oğlunu öperek gönlünü aldı.
Öte yandan başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde, oy sayımı sırasında gerginlik daha da tırmandı. Yaşanan olayın ardından çevresindeki kişiler, Mete Vardar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliği yatıştırmak için çaba sarf edilirken, Vardar'ın aleyhine tezahürat yapanlara sert çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Vardar, tepkilere karşılık olarak, "Biz buradayız, kaçanlara bağırın" diyerek meydan okudu.
Son Dakika › Spor › Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı - Son Dakika
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