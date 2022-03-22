Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, Williams 8, Tuğçe Canıtez 16, Mc Bride 9, Iagupova 18, Sabally 4, Şerife Alperi Onar 9

Galatasaray: Sude Yılmaz 5, Plum 24, Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Evans 5, Davis 8, Melis Gülcan 6

1. Periyot: 22-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 57-53

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 74-68 yenen Fenerbahçe Safiport, adını yarı finale yazdırdı.

İki ekibin de karşılıklı sayılar bularak başladığı müsabakada Galatasaray, ABD'li skorer gardı Kelsey Christine Plum'un potaya 11 sayı bıraktığı ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de oyundaki ağırlığını koruyan sarı-kırmızılılar, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Safiport, üçüncü çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Hem pota altında hem de üç sayılık atışlarda isabet bulan sarı-lacivertliler, periyotu 57-53 önde kapattı.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 6 sayı farkla 74-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 18, Tuğçe Canıtez 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da Kelsey Christine Plum'un 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.