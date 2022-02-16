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Basketbol: Bitci Türkiye Kupası - Son Dakika

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası

16.02.2022 19:54
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonBahçeşehir Koleji: Jones, Hall 2, Smith 16, Dekker 16, Oğuz Savaş 9, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 12, Solomon 10, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 6Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 18, Pineiro 18, Doğuş...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Bahçeşehir Koleji: Jones, Hall 2, Smith 16, Dekker 16, Oğuz Savaş 9, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 12, Solomon 10, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 6

Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 18, Pineiro 18, Doğuş Özdemiroğlu 10, Boothe 12, Sinan Güler, McCullough, Troy Selim Şav 4, Ragıp Berke Atar 10

1. periyot: 15-24

Devre: 33-41

3. periyot: 55-66

Basketbol Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Pineiro ve Boothe'nin üç sayılık basketleriyle 13-8 önde geçen Darüşşafaka, kalan bölümde de oyunu domine ederek ilk çeyreği 24-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda tempolu başlayan ev sahibi ekip, 7-0'lık seriyle farkı iki sayıya kadar düşürdü: 22-24. Toparlanan ve 16. dakikada farkı yeniden 9 sayıya kadar (24-33) çıkaran konuk takım, soyunma odasına da 41-33 önde gitti.

İkinci yarıya Dekker ve Smih'in basketleriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, Boothe, Pineiro ve Olaseni'yi durduramayınca 25. dakika 55-42 yeşil-siyahlı ekibin üstünlüğüyle geçildi. Farkın erimesine izin vermeyen Darüşşafaka, son çeyreğe 66-55'lik skor avantajıyla girdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, 36. dakikada farkı üç sayıya kadar indirdi: 74-77. Ancak yeniden temposunu artıran Darüşşafaka, rakibini 88-80 yenerek Dörtlü Final biletini aldı.

Bu arada Jamar Smith, bu karşılaşmada attığı basketlerle Bahçeşehir Koleji formasıyla 500 sayıya ulaştı.

Darüşşafaka, yarı finalde Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası

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Mehmet Keseratar, Kartal Özmızrak, Türkiye Kupası, Oğuz Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Bitci Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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