 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da

ING Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi sonucunda Dörtlü Final heyecanı Konya'da yaşanacak. A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji takımları Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti. Çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, Konya'da Dörtlü Final organizasyonu için bir araya gelecek.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya\'da
15.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:11
Abone Ol

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Kupada Dörtlü Final heyecanı Konya'da yaşanacak.

ING Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti. Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, P. Karşıyaka) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray, Bahçeşehir Koleji) 2 torbaya ayrıldı ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlendi. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı. 13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Hidayet Türkoğlu: "Bu organizasyon bizim için çok anlamlı"

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir organizasyon olmasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Basketbol Süper Lig'inin ilk yarısını gerçekten heyecanlı geçen bir sürecinde Türkiye Kupası'nı oynamaya hak kazanan takımlarımızla yaptığımız güzel bir organizasyon, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Oynamaya hak kazanan bütün takımlarımızı hem kutlamak istiyorum hem başarılar dilemek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası'nı, Hatay ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı organize edememiştik. Buradan tekrar hayatını kaybedenleri saygıyla, minnetle anmak istiyorum. Bu seneki Türkiye Kupası, Konya'da düzenlenecek. Buradan değerli dostumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanına, Valimize ev sahipliği yapacakları için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Orada 4'lü final oynamaya hak kazanacak takımlarımıza da seyircinin bol olacağı bir organizasyon olur. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şöyle oluştu:

A. Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

P. Karşıyaka - Galatasaray

Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Karşıyaka, basketbol, Manisa, Konya, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da - Son Dakika


15:36
Fidan Atalay, mini eteği ile ders anlatan videosuyla gündemde Fidan Atalay, mini eteği ile ders anlatan videosuyla gündemde
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti

Son Dakika
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:40:57. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement