ZZ Leiden: 84-61

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden takımını 84-61 mağlup etti.

Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu