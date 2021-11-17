ZZ Leiden: 84-61

SALON: Ülker
HAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya),Alin Faur (Romanya)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü ÖzbenZZ LEİDEN: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, de Jong 11, Tubutis 1, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, de Windt, Affo1'İNCİ PERİYOT: 18-24DEVRE: 40-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden takımını 84-61 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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