Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Levgenii Nagomyi (Ukrayna), Andrea Bongiomi (İtalya), Mlosav Kaludjeovic (Karadağ)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde 1, Williams 17, Sventoraite 30, Meltem Topaloğlu 8, Sevgi Tonguç 3, Slocum 15,Gizem Tüzün 2
Nesibe Aydın: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah Duman, Kamile Nacickaite 27, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3, Harika Eldaş 16, Coates 4
1. Periyot: 16-24
Devre: 33-43
3. Periyot: 51-56
Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Nesibe Aydın'a 85-76 yenildi.
Kaynak: AA
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