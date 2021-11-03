Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Darüşşafaka: Boothe 5, Caupain 18, Doğuş Özdemiroğlu 12, Ragıp Atar 5, Pineiro 3, Doruk Dora 2, McCullough 7, Sinan Güler 6, Olaseni 21, Eray Akyüz, Görkem Doğan, Troy Selim Sav 3

Happy Casa Brindisi: Adrian 10, Chappell 5, Josh Perkins 8, Nick Perkins 18, Visconti 8, Carter, Clark 5, Gaspardo 10, Udom 7, Zanelli 5

1. Periyot: 22-27

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-61

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2 maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi 82-76 yendi.

Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, 2. maç sonunda gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Konuk takım ise çıktığı 3. müsabakadan da yenik ayrıldı.