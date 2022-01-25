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Darüşşafaka: 91-81 - Son Dakika

Darüşşafaka: 91-81

25.01.2022 22:09
Darüşşafaka: 91-81

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6DARÜŞŞAFAKA: Boothe 14, Caupain 2, McCullough...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)

TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6DARÜŞŞAFAKA: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 5, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 11'İNCİ PERİYOT: 17-31İLK YARI: 47-483'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55

5 FAUL: 39.25 Zubic (TOFAŞ)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etti.


- Bursa
Darüşşafaka: 91-81
Darüşşafaka: 91-81
Darüşşafaka: 91-81
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Zafer Yılmaz, Sırbistan, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Darüşşafaka: 91-81 - Son Dakika Spor


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