Basketbol: Haftanın programıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 9, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 12. hafta maçlarıyla devam edilecek
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 9, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Karşıyaka-Yukatel Denizli Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Biotekno Körfez Basket (Sinan Erdem)
20.30 Bursaspor Basketbol-Pizzabulls Bordo Bandırma (TOFAŞ)
22 Kasım Pazar:
13.00 Glint Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)
15.30 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
20.30 Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş BOA-İstanbul Gençlikspor (Beşiktaş Akatlar)
16.00 Nesibe Aydın Okulları-Emlak Konut (TOBB ETÜ)
18.00 Turgutlu Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Yıldırım Beyazıt)
22 Kasım Pazar:
13.00 Fenerbahçe Tarfin-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Fenerbahçe Gelişim-iLab Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
Yarın:
14.00 Cedi Osman Basketbol-Yalova Haremspor (Gazanfer Bilge)
16.00 Gaziantep Basketbol-Göztepe Isonem (Kamil Ocak)
16.30 Kipaş K.B.B.-MKE Ankaragücü (Kahramanmaraş Merkez)
19.30 Keçiören Belediyesi Bağlum-Büyükçekmece Basketbol (TOBB ETÜ)
22 Kasım Pazar:
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Turgut Solak)
16.00 Finalspor-Mersinspor (TOFAŞ)
16.30 Darüşşafaka-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)