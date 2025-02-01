Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında bugün 2 maç oynandı.
Ligde bugün oynanması planlanan Kapaklıspor-iLab Basketbol müsabakası yarın saat 16.00'ya ertelendi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe Koleji Novotel- İstanbul Ankaspor: 81-58
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Esenler Erokspor: 108-110
Son Dakika › Spor › Basketbol Ligi'nde Maçlar Oynandı - Son Dakika
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