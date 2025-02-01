Basketbol Ligi'nde Maçlar Oynandı - Son Dakika
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Basketbol Ligi'nde Maçlar Oynandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. haftasında Fenerbahçe Koleji ve Balıkesir Büyükşehir galip geldi.

01.02.2025 20:46
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında bugün 2 maç oynandı.

Ligde bugün oynanması planlanan Kapaklıspor-iLab Basketbol müsabakası yarın saat 16.00'ya ertelendi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Koleji Novotel- İstanbul Ankaspor: 81-58

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Esenler Erokspor: 108-110

Kaynak: AA

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