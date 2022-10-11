Legia Warszawa: 86-71 - Son Dakika
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Legia Warszawa: 86-71

11.10.2022 20:50
Legia Warszawa: 86-71

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Braian Angola 2, Göksenin Köksal 6, Angelo Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Raymar Morgan 4, Sadik Emir Kabaca 10, Yunus Sonsirma 3, Dylan Ennis 11,...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Braian Angola 2, Göksenin Köksal 6, Angelo Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Raymar Morgan 4, Sadik Emir Kabaca 10, Yunus Sonsirma 3, Dylan Ennis 11, Muhaymin MustafaLEGIA WARSZAWA: Ray Mc Callum 17, Devyn Marble 6, Grzegorz Kulka 15, Janis Berzins 21, Geoff Groselle 4, Grzegorz Kaminski 2, Lukasz Koszarek, Dariusz Wyka 61'İNCİ PERİYOT: 22-20DEVRE: 39-463'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63 Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Polonya'nın Legia Warszawa takımını 86-71 yendi.Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Ayhan Akman ile futbolcular Lucas Torreira ve Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

- İstanbul
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak
Kaynak: DHA

Galatasaray, Portekiz, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Legia Warszawa: 86-71 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Legia Warszawa: 86-71 - Son Dakika
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