Basketbol Süper Ligi Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)
5 Ekim Cumartesi:
15.30 Manisa Basket- Bursaspor Basketbol (Muradiye)
18.00 Türk Telekom- Galatasaray (Ankara)
20.30 TOFAŞ- Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)
6 Ekim Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji- Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)
18.00 Anadolu Efes- Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
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