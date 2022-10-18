Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

18.10.2022 22:04
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ)Anadolu Efes: Beaubois 5, Micic 22, Clyburn 18, M'Baye 7, Pleiss 9, Bryant 10, Polonara 6, Zizic 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Doğuş BalbayValencia Basket: Jones 15, Puerto 3, Prepelic...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ)

Anadolu Efes: Beaubois 5, Micic 22, Clyburn 18, M'Baye 7, Pleiss 9, Bryant 10, Polonara 6, Zizic 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Doğuş Balbay

Valencia Basket: Jones 15, Puerto 3, Prepelic 5, Pradilla 5, Dubljevic 20, Lopez 6, Claver 12, Alexander 6, Radebaugh 3, Harper 5, Van Rossom 12

1. Periyot: 21-20

Devre: 45-45

3. Periyot: 68-66

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 92-91 mağlup oldu.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 3. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle 12-4 üstünlük yakaladı. Micic'in 6. dakikadaki sayılarıyla farkı çift hanelere 17-7 taşıyan lacivert-beyazlılar, son bölümünde savunmada etkisiz kaldığı ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Claver'in üçlüğüyle öne geçerek (21-23) başlayan Valencia Basket'e, Anadolu Efes, Polonara ve Micic'in dış atışlarıyla cevap verdi ve 16. dakikada 31-31 eşitlikle geçildi. Van Rossom ve Harper'ın üçlüğüyle moladan dönen konuk ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 31-37. Polonara, Micic ve Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, son 2 dakikaya önde girse de rakibinin dış atışlarına engel olamayınca soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya Anadolu Efes, boyalı alanda Dunston'ın basketleriyle başladı. Karşılıklı isabetlerle geçen çeyreğin son 2,5 dakikasına 60-60 eşitlikle girildi. Clyburn'ün orta mesafe atışlarıyla 29. dakikayı 64-62 önde geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 68-66 üstün girdi.

Son çeyreğe Pleiss'ın 5 sayılık serisiyle giren Anadolu Efes, 35. dakikayı 79-76 önde geçti. Van Rossom'un üçlüğüyle skora tutunan misafir takım, 38. dakikada Lopez'in basketiyle üstünlüğü yakaladı: 84-85. Van Rossom'un son dakikaya girilirken üçlüğüyle farkı 4 sayıya (84-88) çıkaran konuk ekip, son 36 saniyeye de yine 4 sayı farkla önde girdi: 86-90. Clyburn'ün basketiyle farkı 2 sayıya çeken Anadolu Efes, rakibinin top kaybını Beaubois'nın üçlüğüyle cezalandırdı ve 14 saniye kala yeniden öne geçti: 91-90. Mola dönüşü bitime 5 saniye kala Jones faul çizgisine gelirken 2'de 2 attı ve Valencia Basket 92-91 öne geçti. Mola dönüşünde kenardan topu oyuna sokamayan Anadolu Efes'te Clyburn top kaybı yaptı ve atağı kullanamayınca Valencia Basket, parkeden 92-91 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Efes, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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