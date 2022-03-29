ALBA Berlin: 57-66 - Son Dakika
Üye Girişi

ALBA Berlin: 57-66

29.03.2022 22:43
ALBA Berlin: 57-66

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz TrawickiFENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar da...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz TrawickiFENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar da Silva 8, Lammers 6, Zoosman 20, Mattisseck, Thiemann, Koumadje 41'İNCİ PERİYOT: 19-16İLK YARI: 27-373'ÜNCÜ PERİYOT: 38-48 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 21'inci hafta erteleme maçında Alba Berlin'e sahasında 66-57 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 16'ncı mağlubiyetini alırken; Alba Berlin ise 11'inci galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin adına 20 sayı kaydeden Yovel Zoosman oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

- İstanbul
ALBA Berlin: 57-66
ALBA Berlin: 57-66
ALBA Berlin: 57-66
ALBA Berlin: 57-66
ALBA Berlin: 57-66
YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir Fenerbahçe Beko'dan de Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama Fenerbahçe Beko'dan de Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Turkish Airlines Euroleague, Melih Mahmutoğlu, ALBA Berlin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ALBA Berlin: 57-66 - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 22:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: ALBA Berlin: 57-66 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement