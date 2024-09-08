Basketbolcu İlkan Karaman\'ın Vefatı Üzüntü Yarattı

Spor

Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazasında vefat eden 34 yaşındaki basketbolcu İlkan Karaman için spor camiası başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen İlkan Karaman'ın vefat ettiğini resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Karaman kariyerinde Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB ve Çayırova formalarını giydi.

İlkan Karaman için spor camiasının paylaştığı taziye mesajları şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Milli takımlarımızda da forma giymiş İlkan Karaman'ın elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kıymetli sporcumuzun ailesine ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

Fenerbahçe

"2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Beşiktaş

"2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Galatasaray

"Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan'da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz"

Tofaş Spor Kulübü

"Altyapımızdan yetişen; 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında Takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başağlığı dileriz. Başımız sağolsun."

Pınar Karşıyaka Basketbol

"Takımımızın 2011-2012 ve 2018-2019 formasını başarıyla terleten İlkan Karaman'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

Büyükçekmece Basketbol

"Eski sporcumuz İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Yalovaspor Basketbol

"2021-2022 sezonunda formamızı giyen, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın vefat haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın İlkan."

Çayırova Basketbol

"Başımızı sağolsun. Geçtiğimiz sezon formamızı giyen İlkan Karaman alkollü bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını yitirdi. Allah rahmet eylesin, seni unutmayacağız İlkan." - İSTANBUL