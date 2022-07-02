Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi - Son Dakika
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Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

02.07.2022 12:54

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

Başpehlivanlar Er Meydanı'nda kura çekiminin ardından güreşleri değerlendirdi.

Başpehlivan Orhan Okulu, yaptığı açıklamada, 7-8 aylık kış sezonunda haftanın 6 günü antrenman yaparak Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar'a gelmeden önce 20 günlük kamp yaptıklarını belirten Okulu, "Tempomuzu biraz daha artırdık, hiçbir sakatlığım yok. Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak." dedi.

Başpehlivan Recep Kara da yeni tip koronavirüs salgınının 2 yıldır güreşleri de etkilediğini ifade etti.

Salgının ardından bu yıl güreşseverlerin ata sporunu izlemeye geldiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Seyircimiz tribünleri doldurdu. Biz de bunun coşkusunu yaşıyoruz. Er Meydanı tarihi yaşattığımız bir mekan. Bizim için manevi değeri yüksek. Bu yıl 40 yaşıma geldim. Kırkpınar'da 19. senem. Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak. Bu yıl Ali Gürbüz kardeşimizin de kemer senesi. Daha önce 2009 yılında kemeri kaybetmiştim. Kırkpınar bu sene sürprizlere gebe. Tüm çalışan kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'ı yukarılara çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Gelecek nesillerin Kırkpınar'da aldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıyacağını vurgulayan Yeşil, "Biz de onlara destek vererek mücadelelerini izleriz. Tüm rakiplerime başarılar dilerim." diye konuştu.

2005 yılında başpehlivanlığı kazanan Şaban Yılmaz da 45 yaşına geldiğini, bu sene de iddialı olduğunu belirterek, "Netleşmiş bir şey yok ama bu sene son senemiz. Bütün başpehlivan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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