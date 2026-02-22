Batman Petrolspor: 4-1 Galip - Son Dakika
22.02.2026 16:39
Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 4-1 yenerek liderliğe yükseldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 27'nci haftasında Batman Petrolspor sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 4-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 27'nci haftasında sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 22'nci dakikada Kerim Frei'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Batman Petrolspor, 61'inci dakikada Mert Örnek'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip, 78'inci dakikada Arif Emre Eren'in golüyle maça tutunsa da 83'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerim Frei farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekipte 90'ıncı dakikada Polat Yaldır, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Batman Petrolspor, bu sonuçla puanını 58'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak: DHA

