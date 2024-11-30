Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-0 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Kepezspor\'u 4-0 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 14. haftada Kepezspor'u 4-0 yenerek puanını 30'a yükseltti. Maçta Omar Imeri, Mert Çapar ve Atabey Çiçek'in golleriyle galibiyet geldi.

30.11.2024 16:57  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kepezspor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında Kepezspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda saat 13: 00'da konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 9'uncu dakikasında Omar Imeri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0'a yükseltti. Batman Petrolspor, Atabey Çiçek'in 61'inci ve 76'ncı dakikasında attığı gollerle farkı 4'e yükseltti. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

Kaynak: DHA

Batman Petrolspor, Yerel Haberler, Atabey Çiçek, 3-sayfa, Batman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:34 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca’yı istiyoruz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
20:15 Van’da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
20:04 Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı. Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı.
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 17:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.