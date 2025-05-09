Battalgazi Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri'nde Başarıya Koşuyor - Son Dakika
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Spor

Battalgazi Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri'nde Başarıya Koşuyor

Battalgazi Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri\'nde Başarıya Koşuyor

Battalgazi Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Voleybol takımı, Elazığ'da düzenlenen Genç Erkekler Bölge Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olurken, Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazanarak önemli bir başarı elde etti. İlk maçında Siirt Gençlik Spor'u 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

09.05.2025 14:12  Güncelleme: 14:15
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Battalgazi Belediyesi'nin spora ve gençliğe yaptığı yatırımlar, her geçen gün yeni bir başarıyla taçlanıyor. Futboldan badminton branşına, altyapıda birçok alanda önemli dereceler elde eden Battalgazi Belediyespor, bu kez voleybol sahasında adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da düzenlenen Genç Erkekler Bölge Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup bir şekilde şampiyon olan Battalgazi Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bölge şampiyonluğunun ardından yeniden Elazığ'a hareket eden ekip, 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yarı Finalleri'nde sahne alıyor.

Grubunda Siirt Gençlik Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ve Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü ile karşılaşacak olan temsilcimiz, ilk sınavını başarıyla geçti. Siirt Gençlik Spor ile oynanan açılış maçında rakibini 3-1'lik net bir skorla mağlup eden Battalgazi Belediyespor, turnuvaya galibiyetle başladı. Sporcuların takım oyununa dayalı mücadeleci performansı, izleyenlerden tam not aldı.

Başantrenör Hakan Türer liderliğindeki ekip, her geçen maçla birlikte daha fazla kenetlenerek şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Takımın gösterdiği kararlılık, disiplin ve oyun zekası, Malatya'yı voleybolda üst seviyelere taşıma yolunda umut veriyor.

Battalgazi Belediyesi'nin gençlere kazandırdığı spor bilinci ve sağlıklı yaşam vizyonu, altyapıdan yetişen bu tür takımlar aracılığıyla sahaya yansıyor. Her branşta başarıyı hedefleyen belediyespor kulübü, sadece sportif değil, sosyal ve ahlaki gelişimi de önceleyen anlayışıyla bölgedeki gençler için önemli bir model oluşturmaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyespor, Elazığ'daki turnuvada kalan maçlarını da kazanarak Türkiye finallerine yükselmeyi hedefliyor. Şehrin gururu haline gelen takım, Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmek için sahada var gücüyle mücadele ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Battalgazi Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri'nde Başarıya Koşuyor - Son Dakika

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