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Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var - Son Dakika

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var

14.11.2023 08:52  - Güncelleme: 09:27

Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattı. Alman ekibi, adı Real Madrid ile anılan İspanyol hocanın mukavelesine eflatun-beyazlılara özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi ekledi.

Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanan Real Madrid, gözünü Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'ya dikti. İspanyol hoca ile yeni sözleşme imzalayan Alman ekibi, sözleşmede Real Madrid için özel bir madde koydu.

15-18 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesine Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi koydu. Eflatun-beyazlılar, 2026'dan önce Alonso'yu takımın başına getirmek istiyorsa bu parayı ödemek zorunda.

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile sözleşme yeniledi! Real Madrid ile ilgili çarpıcı bir madde var

2.04'LÜK PUAN ORTALAMASI

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in 3 puan önünde. Alman ekibi, Alonso yönetiminde 54 maça çıktı. Bayer Leverkusen bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. İspanyol hoca, Leverkusen'de 2.04'lük puan ortalaması tutturdu.

Xabi Alonso, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var - Son Dakika
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