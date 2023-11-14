Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var

Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanan Real Madrid, gözünü Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'ya dikti. İspanyol hoca ile yeni sözleşme imzalayan Alman ekibi, sözleşmede Real Madrid için özel bir madde koydu.

15-18 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesine Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi koydu. Eflatun-beyazlılar, 2026'dan önce Alonso'yu takımın başına getirmek istiyorsa bu parayı ödemek zorunda.

2.04'LÜK PUAN ORTALAMASI

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in 3 puan önünde. Alman ekibi, Alonso yönetiminde 54 maça çıktı. Bayer Leverkusen bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. İspanyol hoca, Leverkusen'de 2.04'lük puan ortalaması tutturdu.