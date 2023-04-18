Bayern Münih'ten flaş karar! Takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin hayatı karardı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te soyunma odası karışmış ve Mane, Sane'yi yumruklamıştı. Alman devi, Senegalli yıldız için çarpıcı bir karar vermenin eşiğinde.

MANE'YE CEZA YAĞDIRDILAR

Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimet sonrasında Mane ile Sane, soyunma odasında birbirine girdi. Senegalli yıldız, Sane'yi yumruklarken takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Yaşananların ardından kadro dışı bırakılan Mane'ye 300 bin euronun üzerinde de para cezası verildi.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILIYOR

Bayern Münih, verdiği tüm cezalara rağmen Mane krizini kökünden bitirmeyi düşünüyor. Alman ekibi, takım arkadaşını yumruklayan ve teknik direktör Tuchel'in de planlarında yer almayan Mane'nin biletini kesti. Bayern Münih'in yıldız futbolcuyla sezon sonunda yolları ayırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.