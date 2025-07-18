Beden Eğitimi Öğretmeni Geleneksel Okçulukta Şampiyon Yetiştiriyor - Son Dakika
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Beden Eğitimi Öğretmeni Geleneksel Okçulukta Şampiyon Yetiştiriyor

18.07.2025 11:30
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Kayseri'de bir öğretmen, geleneksel Türk okçuluğu ile öğrencilerini şampiyon yapıyor.

KAYSERİ'de 75'inci Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan Usta (46), 6 yıl önce bir arkadaşının önerisi ile merakla başladığı geleneksel Türk okçuluğunda şampiyon sporcular yetiştirmeye başladı. Son 4 yıldır okulundaki koridorda ve okulun karşısındaki tarlada çalışmalar yaparak öğrencileri ile dereceler elde eden Usta, kırılan okları da öğrencileri ile tamir ediyor. Usta, "Okulumuz son 4 yılda yapılan Türkiye çapındaki yarışmalarda üst üste takım halinde dereceler elde etti. Federasyon yarışmalarında da hem bireysel hem de takım olarak da dereceler aldık. Çalışmalarımızı kısıtlı imkanlarla okulumuzda ders saatlerinden sonra okul içindeki koridorda gerçekleştiriyoruz" dedi.

Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'nde yer alan 75'inci Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Usta, 6 yıl önce bir arkadaşının anlattıklarından yola çıkarak geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duymaya başladı. Öğretmen Usta, kısa sürede okulundaki öğrenciler ve velilerine de geleneksel Türk okçuluğu öğretmeye başladı. Ayhan Usta ve öğrencileri okulun karşısındaki tarla ve okul içindeki koridoru da antrenman sahası olarak kullandı. Yaygın bir spor olmaması ve malzemelerin pahalı olması nedeniyle de malzeme sorunu yaşayan Usta, kırılan ve bozulan okları da öğrencileri ile tamir edip kullanarak, Türkiye çapında birçok yarışmada dereceler elde etti. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, 'Yıldız kızlar bireysel kategorisinde' Türkiye 1'incisi ve 3'üncü olan Usta'nın öğrencileri, yıldız kız takımı kategorisinde ise Türkiye şampiyonu, yıldız erkek takımında da Türkiye 2'ncisi oldu. 2024'te Mersin'de 2023'te de Afyon'da düzenlenen yarışmada ise Türkiye şampiyonlukları elde etti.

'ATA SPORUMUZU YAŞATMAK GURUR VERİCİ'

6 yıl önce merak ederek bu spora başladığını anlatan Ayhan Usta, "Okulumuz son 4 yılda yapılan Türkiye çapındaki yarışmalarda üst üste takım halinde dereceler elde etti. Federasyon yarışmalarında da hem bireysel hem de takım olarak da dereceler aldık. Çalışmalarımızı kısıtlı imkanlarla okulumuzda ders saatlerinden sonra okul içindeki koridorda gerçekleştiriyoruz. Malzemelerimizin çoğunu da velilerimiz kendi imkanları ile gideriyor. Yıpranan, kırılan, bozulan oklarımızı da kendimiz öğrencilerimle birlikte tamir ediyoruz ve yeniden kullanıyoruz. Ata mirasımız olan bu sporun yaşatılması adına böyle bir çalışma yapmak da ayrı bir gurur veriyor" dedi.

'OKLARI KENDİMİZ TAMİR EDİYORUZ'

Kısıtlı imkanlarla çalışmalarının kendilerini daha da motive ettiğini belirten Usta, "Okları başka yerden temin edip kendimiz tamir edip yapıyoruz. Bizler, burada tatil demeden hafta sonu demeden fırsat buldukça burada çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu madalyaları aldıkça daha da motive oluyorlar. Çalışmalarımıza büyük bir zevk ve azimle devam ediyoruz. Benim en büyük hedefim bu spora, ata sporumuz olan mirası çocuklarımıza yansıtmak. Bu tanıtımı da yaptıktan sonra öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak. Çocuklarımız bir disiplin içinde kendilerini geliştiriyorlar. İnşallah, nasip olursa bu sporda milli sporcular yetiştirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

'VELİLERİN DESTEĞİ İLE GİDİYORUZ'

Yarışmalara velilerin desteği ile gittiklerini de belirten Ayhan Usta, "Antrenmanlara gelerek belli bir disiplin içinde bu sporu yapıyorlar. Hepsi de iyi bir derece elde etmek istiyor. Kulübümüz yeni kurulduğu için maddi zorluklar içindeyiz. 4 yıl boyunca derece elde ettiğimiz tüm yarışmalara giderken yol masraflarımızı velilerimiz karşıladı. Velilerimiz de bu anlamda zorlandı. Maddi açıdan bize destek olan büyüklerimiz olursa daha da bu işi geliştirmek istiyoruz" dedi.

'KENDİ TAMİR ETTİĞİMİZ OKLARLA ŞAMPİYONLUK ELDE EDİYORUZ'

75'inci Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü sporcusu ve 8'inci sınıf öğrencisi Seçil Karahan ise "Bu spora merakla başladım. Ata sporumuzdan yadigar olan bu sporu gelecek nesillere aktarmak için çalışıyorum. Mersin'de bölge birinciliğim, Samsun'da takım olarak ikinciliğimiz var. Sivas'ta birinciliğimiz var. Açık havada tarlada, kapalı alanda da okulun içinde koridorda ok atıyoruz. Malzemeler çok pahalı olduğu için ok ve yaylar kırıldığı zaman kendimiz tamir etmeye çalışıyoruz. Kırılan okları geri dönüştürüp, kullanıyoruz. Ailemize yük olmamak adına böyle yapıyoruz. Malzemeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Kendi tamir ettiğimiz oklarla son 3 yıldır Türkiye'de dereceler elde ettik. Okçuluk da en büyük hedefim de milli sporcu olmak. Destek olunursa daha iyisini yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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