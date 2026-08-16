Sudan korkan engelli genç, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Sudan korkan engelli genç, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu

Sudan korkan engelli genç, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu
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Gaziantep'te bedensel engelli 17 yaşındaki Fatma Çoban, yetenek taramasıyla başladığı yüzmede 4 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Antrenörü Elanur Atalay ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Çoban, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Gaziantep'te doğuştan bedensel engeline rağmen ailesinin desteğiyle eğitim hayatını sürdüren 17 yaşındaki Fatma Çoban, antrenörlerin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantep'te okullarda gerçekleştirilen yetenek taramasıyla keşfedilen Fatma Çoban, 5 yıl önce korktuğu sudan bugün şampiyonluklara uzanan bir başarı hikayesi ortaya koydu. 17 yaşındaki sporcunun hayatındaki dönüm noktası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Yetenek Kaşifi Projesi' kapsamında antrenörlerin Şehit Tamer Cinpolat Ortaokulu'nda yaptığı yetenek taramasıyla yaşandı. Suya girmekten korkan Çoban, antrenörlerin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede dört kez Türkiye şampiyonu oldu.

Suya girmekten korkuyordu, şampiyon oldu

Sudan korkmasına rağmen 4 kez Türkiye şampiyonu olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Fatma Çoban, "5 yıldır yüzüyorum. Yüzmeye yetenek taraması sayesinde başladım. Okulumuza yetenek taraması için gelmişlerdi. Orada bana yüzme yapabileceğimi söylediler ve böyle başladım. Daha sonra birkaç hocayla tanıştım ve Ela hocamla çalışmaya başladım. Ben sudan çok korkuyordum. Ela hocam beni suda bir bebek gibi eğitti ve şu an bu noktaya geldim. Son iki yılda 100 metre serbestte 4 kez Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda 50 metre serbestte de Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Şimdi Gebze'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na davet edildik. Bunun için hazırlıklarımız başladı ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah Ela hocamla birlikte ay yıldızlı bayrağımızı orada göklere çıkarıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Çoban'ın antrenörü Elanur Atalay: "Avrupa Şampiyonası için milli takıma davet edildik"

Şampiyonluk serüveninde Fatma Çoban ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren yüzme antrenörü Elanur Atalay, "Fatma ile okullarda gerçekleştirilen yetenek taraması sayesinde tanıştık. İlk olarak birkaç hocamızla daha çalıştı, daha sonra benimle tanıştı. İlk başta sudan çok korkuyordu. Onu suda bir bebek gibi eğiterek yüzmeyi öğrettik. Yüzmeyi öğrendikten sonra birlikte güzel bir serüvene başladık. 2021 yılından beri birlikteyiz. Beş yıl oldu. Daha nice yıllar birlikte oluruz. Sürecimiz çok güzel ilerliyor. Gelişime hala açık ve çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimiz büyük. Şimdiye kadar birlikte birçok başarı elde ettik. Birçok birincilik, ikincilik ve üçüncülük yaşadık. Son üç yıldır 100 metrede Türkiye şampiyonluğu elde ediyoruz. Bu yıl 50 metrede Türkiye şampiyonu, 400 metrede Türkiye ikincisi ve 50 metre kelebekte Türkiye üçüncüsü olduk. Bunun yanı sıra ilk kez milli takım daveti aldık. 7-12 Eylül tarihleri arasında Gebze'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için milli takıma davet edildik. İnşallah orada da güzel sonuçlarla döneriz. Rakiplerimiz elbette güçlü. Biz de onlara göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu an rakiplerimizi çok fazla tanımıyoruz, sadece isimlerini biliyoruz. Önümüzde uzun bir hazırlık süreci var. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

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