Belçika EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı

Belçika Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunu açıkladı.
Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuva için Belçika Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 25 kişilik aday kadroda Trabzonspor forması giyen defans oyuncusu Thomas Meunier de yer aldı.
Galatasaray forması giyen Dries Mertens ile son haftalarda artan performansıyla dikkati çeken Fenerbahçeli Michy Batshuayi kadroda yer almadı.
Belçika'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Matz Sels (Nottingham Forest), Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town)
Defans: Wout Faes (Leicester City), Timothy Castagne (Fulham), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Trabzonspor), Maxim de Cuyper (Club Brugge)
Orta saha: Aster Vranckx (Wolfsburg), Youri Tielemans (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon), Kevin de Bruyne (Manchester City), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Amadou Onana (Everton)
Forvet: Romelu Lukaku (Roma), Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Dodi Lukebakio (Sevilla), Yannick Carrasco (Al-Shabab).
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