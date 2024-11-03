Belediye Derincespor, Serik Belediyespor\'a 7-1 Mağlup Oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Belediye Derincespor konuk ettiği Serik Belediyespor'a 7-1 mağlup oldu
Hakemler: Mehmet Terece, Şükrü Çavcı, Metin Ekren
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Yusuf Efe Yaman (Bedirhan Yıldız dk. 57), Tugay Güner, Hüseyin Afkan, İlyas Yılmazer (Denizalp Özdemir dk. 57), Ümitcan Ekşi (Yunus Karakaya dk. 62), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Balcı, Hakkı Can Aksu (Ömer Alp Gülay dk. 46), Onur Taha Takır (Emir Özbayraklı dk. 62), Berat Kartal
Serik Belediyespor: Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen (Furkan Çolak dk. 80), Cem Ekinci (Bilal Ceylan dk. 62), Şahverdi Çetin (Burak Asan dk. 62), Gökhan Karadeniz (Selim Dilli dk. 46), Berk İsmail Ünsal, Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan, Enes Soy (Sertan Yıldız dk. 68)
Goller: Hüseyin Afkan (dk. 83) (Belediye Derincespor), Cem Ekinci (dk. 8, 40 ve 51), Gökhan Karadeniz (dk. 42), Enes Soy (dk. 54), Berk İsmail Ünsal (dk. 59), Bilal Ceylan (dk. 90+2) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi (Belediye Derincespor), Hakan Arslan (Serik Belediyespor) - KOCAELİ
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