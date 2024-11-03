Belediye Derincespor, Serik Belediyespor'a 7-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Belediye Derincespor, Serik Belediyespor'a 7-1 Mağlup Oldu

Belediye Derincespor, Serik Belediyespor\'a 7-1 Mağlup Oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Serik Belediyespor'a 7-1'lik yenilgi aldı. Maçta Serik Belediyespor'un golleri Cem Ekinci, Gökhan Karadeniz, Enes Soy ve Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

03.11.2024 16:00  Güncelleme: 16:04
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Belediye Derincespor konuk ettiği Serik Belediyespor'a 7-1 mağlup oldu

Hakemler: Mehmet Terece, Şükrü Çavcı, Metin Ekren

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Yusuf Efe Yaman (Bedirhan Yıldız dk. 57), Tugay Güner, Hüseyin Afkan, İlyas Yılmazer (Denizalp Özdemir dk. 57), Ümitcan Ekşi (Yunus Karakaya dk. 62), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Balcı, Hakkı Can Aksu (Ömer Alp Gülay dk. 46), Onur Taha Takır (Emir Özbayraklı dk. 62), Berat Kartal

Serik Belediyespor: Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen (Furkan Çolak dk. 80), Cem Ekinci (Bilal Ceylan dk. 62), Şahverdi Çetin (Burak Asan dk. 62), Gökhan Karadeniz (Selim Dilli dk. 46), Berk İsmail Ünsal, Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan, Enes Soy (Sertan Yıldız dk. 68)

Goller: Hüseyin Afkan (dk. 83) (Belediye Derincespor), Cem Ekinci (dk. 8, 40 ve 51), Gökhan Karadeniz (dk. 42), Enes Soy (dk. 54), Berk İsmail Ünsal (dk. 59), Bilal Ceylan (dk. 90+2) (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi (Belediye Derincespor), Hakan Arslan (Serik Belediyespor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Berk İsmail Ünsal, Gökhan Karadeniz, Yerel Haberler, Derincespor, Cem Ekinci, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Serik Belediyespor'a 7-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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