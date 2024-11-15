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Bellamy: Türkiye Maçı Daha Zor Olacak

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Galler Teknik Direktörü Bellamy, Türkiye ile oynayacakları maçı önceki karşılaşmadan daha zor buluyor.

15.11.2024 15:58
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- Craig Bellamy: "Yarınki maç öncekinden başka bir zorlukta olacak"

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy:

"Önceki maç bizim için büyük sınavdı"

KAYSERİ - Galler Milli Takım Teknik Direktörü Craig Bellamy, yarın Türkiye ile oynayacakları maçın eylül ayında Cardiff'te oynanan müsabakadan daha zor olacağını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, son antrenmanını Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye'yi konuk ettikleri ve golsüz sona eren müsabakayla yarın oynanacak maçın birbirinden farklı olacağını dile getirdi. Bellamy, "Önceki maç bizim için büyük sınavdı. Oyunculara ilk bakışımdı. Ben de ilk kez çıkıyordum. İlk maç zor geçmiş olabilir ama Türkiye gibi futbola tutkun bir şekilde bakan takımla oynamak gerçekten güzeldi. Yarınki maç öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel. Nasıl oynayacağız sorusu asıl sınavımız oluyor. Topta ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor.. Bunların cevabına geldikten sonra futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor. Sadece uluslararası değil, bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli 'biz kimiz' sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel şeyler yaşadık, iyi geldik, yarın da iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada oynamak güzel"

Kadir Has Stadyumu'nun atmosferi ile ilgili sorulan soruya Bellamy, "Gerçekten heyecan verici. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Stadyuma aşina olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncularda çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler" dedi.

"Menajerleri tanımaya çalışıyoruz"

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın performansını nasıl bulduğuna dair gelen bir soruyu Bellamy, "Menajerleri tanımaya çalışıyoruz. EURO 2024'te yaptıklarını gördük. Farklı bir durum bekliyoruz sürekli. Bizden sonraki maçlarda nasıl olacağına dair fikirlerimiz var. Farklı roller var. Bundan dolayı da geçmiş haftalardaki bütün maçlara dair gözlem yapıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Bellamy: Türkiye Maçı Daha Zor Olacak
Kaynak: İHA

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