Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare - Son Dakika
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Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare

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UEFA, Avusturya maçında ''Bozkurt'' işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası verirken, Slovakya yedek kulübesine cinsel organını tutarak hereket çeken İngiliz yıldız Jude Bellingham'a 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi. UEFA'nın bu kararı futbolseverlerden büyük tepki aldı.

05.07.2024 14:01
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UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

MERİH'E 2 MAÇ BELLINGHAM'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verirken, Slovakya yedek kulübesine cinsel organını tutarak hereket çeken İngiliz yıldız Jude Bellingham'a 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi.

TEPKİ YAĞIYOR

İngiltere adına ilk golü kaydederek maçı uzatmalara götüren Jude Bellingham, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı hareketle ilgili 1 maç men cezası aldı. Yıldız futbolcunun bu skandal hareketine verilen cezayı ağıt bulan futbolseverler, UEFA'yı adaletsizlik yaptığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Bellingham\'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA\'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yasin KIRBOĞA: gündemi nasıl değiştiriyorlar sanki ülkenin tek sorunu buymuş ?? 7 37 Yanıtla
    Türker Karaarslan: Sende git ekonomi haberlerinde ağla burda spor konuşuluyor her yerdesiniz maşallah… 50 3
  • Harun Ekici: Milli formaya kurt logosu yapmak en güzel cevap olur ! 29 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Almanlarda kartal işaretleri yapıyorlar ve fornalarında kartal logosu var. Yani Hitlerin en önemli unsurlarından birisiydi Almanyada kartal sembolü. 23 4 Yanıtla
  • Beykozlu: …CCC… 17 3 Yanıtla
  • Musa Çöpden: türk ve müslüman düşmanlığının net özeti 8 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: UEFA,nın belirlediği Bazı yasaklar var futbolcular bunun nasıl olurda bilincinde olmaz.. Bunlar milli takıma zarar verir. Sakin olmamız lazım. Ve Türklüğümüzü sorgulamak kimsenin haddine değil 0 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Evet ferhat bu karar hakımda yorumlarını bekliyruk 5 0 Yanıtla
  • Selim Yavuz: Bu şekilde yanlı davranışlar bizim uyanmamıza vesile olur inşallah 3 1 Yanıtla
  • Güven şahan: UEFA ya verilecek en iyi tepki kupadan çekilmelktir bence zaten kazanmamamız için ellerinden geleni yapıyor ve yapacaklar 3 0 Yanıtla
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