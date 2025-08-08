Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı - Son Dakika
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

08.08.2025 08:47
Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma yapmış olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi, Benfica tarafından Şampiyonlar Ligi play-off maçları sonrasına bırakıldı. Benfica'nın başkanı Rui Costa, Fenerbahçe'nin Kerem için yaptığı 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus teklifine sıcak yaklaştı. Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle transferin ertelendiği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını ancak Benfica'nın olası Şampiyonlar Ligi eşleşmesi nedeniyle transferi play-off maçları sonrasına bırakmak istediği belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu. 26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığına da vurgu yapıldı.

TRANSFERDE FRENE BASTILAR

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı.

İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe- Feyenoord rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin turu atlaması halinde playoff'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görmek istemiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

