Benfica\'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

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Portekiz Ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica, Santa Clara'yı konuk etti. Müsabakada ev sahibi takımın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu da ilk 11'de başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'nın ilk 11'i şu şekilde: Trubin, Carreras, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Otamendi, Rollheiser, Florentino

BENFICA-SANTA CLARA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi 5. haftasında oynanan Benfica - Santa Clara mücadelesi 14 Eylül cumartesi günü saat 22:30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlandı.

BENFICA'NIN DURUMU

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Benfica, topladığı 7 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Kerem'in yeni takımı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

PORTEKİZ LİGİ PUAN DURUMU