Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

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Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı ağırladı. Portekiz temsilcisinin Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı milli futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Benfica ile ilk maçına çıktı.

14.09.2024 21:51  Güncelleme: 23:24
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Portekiz Ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica, Santa Clara'yı konuk etti. Müsabakada ev sahibi takımın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu da ilk 11'de başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'nın ilk 11'i şu şekilde: Trubin, Carreras, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Otamendi, Rollheiser, Florentino

BENFICA-SANTA CLARA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi 5. haftasında oynanan Benfica - Santa Clara mücadelesi 14 Eylül cumartesi günü saat 22:30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlandı.

BENFICA'NIN DURUMU

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Benfica, topladığı 7 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Kerem'in yeni takımı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

PORTEKİZ LİGİ PUAN DURUMU

  • 1- Sporting Lizbon: 12 puan
  • 2- Porto: 9 puan
  • 3- Guimaraes: 9 puan
  • 4-Famalicao: 9 puan
  • 5-Santa Clara: 9 puan
  • 6-Braga: 8 puan
  • 7-Benfica: 7 puan
Benfica\'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

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Son Dakika Spor Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Koç: Kerem gol attı 4 1 Yanıtla
  • Defolu Outlet: zaten attı ilk golünü helal olsun 1 0 Yanıtla
  • Komutan Logard: Her gol 1 milyon dolar 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı - Son Dakika
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