Portekiz Ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica, Santa Clara'yı konuk etti. Müsabakada ev sahibi takımın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu da ilk 11'de başladı.
Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'nın ilk 11'i şu şekilde: Trubin, Carreras, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Otamendi, Rollheiser, Florentino
Portekiz Ligi 5. haftasında oynanan Benfica - Santa Clara mücadelesi 14 Eylül cumartesi günü saat 22:30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlandı.
Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Benfica, topladığı 7 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Kerem'in yeni takımı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı - Son Dakika
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