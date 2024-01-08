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Bergama Sportif'te Yaprak Dökümü Devam Ediyor - Son Dakika
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Bergama Sportif'te Yaprak Dökümü Devam Ediyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Bergama Sportif'te Yılmaz Özeren'in sözleşmesi feshedildi.

Bergama Sportif\'te Yaprak Dökümü Devam Ediyor
08.01.2024 - 12:07,
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Sportif'te yaprak dökümü sürüyor. Daha önce  Atalay Yıldrım, Melih Şencan ve Mete Karahan'la yollarını ayıran İzmir ekibinde Yılmaz Özeren'in de sözleşmesi feshedildi. Sezon başında İnegölspor'dan transfer edilen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bergama'da 13 lig maçına çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA
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