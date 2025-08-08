Beşiktaş 4-1 ile rahat galip

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 4-1 yenen takımının performansından çok memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Avrupa'da herhangi bir deplasmanda 4-1 kazanmak her zaman kolay olmaz. Ama ikinci yarının başındaki duruma bakarsak ilk yarı iyi başlamasaydık neler olabileceğini rakibimiz bize gösterdi. 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik. Oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk. 6-7 gol bulabilirdik. İkinci yarıda rakibimiz kendi taraftarının olduğu kaleye hücum ederken ivmeyi yakalayıp golü buldu. Bu baskı her zaman olacak. Sonrasında oyunu kontrol ettik. Özellikle son 15 dakikada oyunun kontrolünü elimize aldık. Performansımızdan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Norveçli teknik adam, "Oyuncularımız neler yapacaklarını biliyordu. Odaklanmak zorunda olduklarını biliyordu. Shakhtar maçından sonra hayal kırıklığı yaşamıştık. Maça harika bir başlangıç yaptık. İkinci yarıda rakibimiz işleri zorlaştırmak istedi. İkinci yarı bazı oyuncularım için öğretici oldu." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Shakhtar Donetsk maçlarının ardından eleştirilen Beşiktaş savunmasını nasıl bulduğu yönündeki soruya, "Hücumda daha etkili olabilirdik. Avrupa'da rakipler ivme yakalayabiliyor. Jonas çıktı, Tayfur girdi. İlk golde Tayfur biraz pozisyon kaybı yaşadı ve rakibimiz golü buldu. Mert de güzel bir top çıkardı. Biz topun kontrolünü kaybettik ve rakibimize atak şansı verdik." yanıtını verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's formasını giyen 17 yaşındaki futbolcu Mason Melia ile ilgili bir soru üzerine, "Kendisi farklı bir oyuncu. İyi bir hücum oyuncusu. Takımına savunma anlamında yardımcı oldu. Tottenham çok iyi bir oyuncu transfer etmiş." değerlendirmesinde bulundu.